Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 9 Temmuz 2024 Salı Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

28

/

17

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

18

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

19

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

20

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

33

/

19

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