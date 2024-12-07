Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 10 Aralık 2024 Salı Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.