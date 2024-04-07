Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 9 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
18/
5
Yarın
17/
5
Salı
20/
5
Çarşamba
23/
8
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