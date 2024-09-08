Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 10 Eylül 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

29

/

17

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

16

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

18

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

20

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