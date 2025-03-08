imsakiye

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Mart 2025

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Mart 2025
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 10 Mart 2025 Pazartesi Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 11 Mart 2025 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

2

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

4

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

20

/

5

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

6

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...