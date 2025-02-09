Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. Yarın için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 11 Şubat 2025 Salı Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.