Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. Yarın için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 11 Şubat 2025 Salı Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.

Bugün

Sisli
Sisli

3

/

-2

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

3

/

-1

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-1

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-2

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