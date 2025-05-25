Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; yarın sabah saatlerinden itibaren kentte güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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