Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde salı günü sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara il genelinde rüzgârın yarın (Salı) sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.