Ankara-İstanbul arası 40 dakika kısalacak

Ankara-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki ilave çalışma ile 40 dakika daha kısalacak.

Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Demiryolu işçileri ile buluşma programında konuşan Karaismailoğlu, toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul YHT hattındaki ilave çalışmalarımızı da önümüzdeki yıl bitiriyoruz" dedi.

"ELEKTRİKLİ TRENDE SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ"



Milli elektrikli tren projesine ilişkini bilgiler de veren Bakan, "Test süreçlerini tamamladık, 2022 yılında seri üretimine geçeceğiz" diye konuştu.

Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geçeceğiz. Milli Banliyö Treni Projesi'nde ise tasarım çalışmalarına devam ediyoruz.

2023'TE RAYLARDA

Hedefimiz 2023 yılında aracımızı raylara indirmek. Bu projeleri tamamlayarak araçlarımızı raylara indirdiğimiz an metro, banliyö ve tramvay tasarım ve üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araç üretiminde ülkemiz için önemli bir aşamaya ulaşacağız."