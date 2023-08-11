Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarında geçen yıla göre düşüş (Bakan İbrahim Yumaklı barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Yumaklı, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki barajların son durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Barajlardaki aktif doluluk oranlarının Ankara için yüzde 37,8, İstanbul için yüzde 36, İzmir için yüzde 19,9 olduğunu belirten Yumaklı, geçen yıl doluluk oranlarının Ankara için yüzde 33,4, İstanbul için yüzde 64,8, İzmir için de yüzde 24,5 olduğuna işaret etti.



Yumaklı, İstanbul'un kullandığı suyun yüzde 77'sini Melen kaynaklarından elde ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:



“Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde İstanbul'un ihtiyacı olan suya farklı kaynaklardan katkı yapma konusunun olmadığını görüyoruz. Bir de tahminimiz odur ki bazı maliyetlerden kurtarmak için işletme düzeninde olması gereken zamanda, olması gereken suyun barajlara aktarılmaması sebebiyle İstanbul'daki barajlarda doluluk oranının geçen yıla göre 64,8'den yüzde 36'ya düştüğünü görüyoruz. Tamamen işletme konusu. Burada ilgili belediyenin bu konuya özen göstermesi gerektiğini söyleyebilirim.”



“En kurak periyodun olduğu temmuz-ağustos döneminde Melen ve Yeşilçay'daki regülatörlerden günlük çekilen ortalama su miktarı 1 milyon 929 bin metreküp olmuş ama kullanım 3 milyon 379 bin metreküp. Yani İstanbul'un su kullanım miktarı belli, bu regülatörlerden çekilen su miktarı belli. Aradaki farkı ben bir daha tekrar edeyim, siz oraya aktarmanız gereken rakamı aktarmayıp sürekli havuzunuzdan harcadığınızda ekranlarımıza yansıyan görüntüler meydana geliyor. Burada bizim tahminimiz, enerjiyle alakalı giderleri kısma adına zaman zaman bu regülatörlerden aktarılan suyun durdurulduğu yönünde. Hem su tüketimi arttı hem geçmiş yıllardan daha az yağış geldi hem de çekilebilecek maksimum bu regülatörlerden su çekilmediğinde ortaya bu görüntü çıktı maalesef.”

SU VE MERA KANUNU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Yumaklı, Su Kanunu ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek, Mera Kanunu'nda da değişiklik yapılması için hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.



Tarım sigortalarının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Yumaklı, çiftçi gelirinin istikrarı için tarım sigortalarının önemli olduğunu bildirdi.



Yumaklı, Kent Tarımı Projesi'ne de değinerek, şöyle konuştu:



“Burada da üretim yerlerini tüketim yerlerine yaklaştırarak özellikle nakliye ve uzun mesafelerden kaynaklı zayiat kalemlerini azaltmak istiyoruz. Yine verimlilikle alakalı Türkiye'de 100 lokasyonda jeotermal enerjiye dayalı olmak üzere ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak. Bu yıl tüzel kişilik kazanan bir projemizi özellikle ben dikkatlerinize sunmak isterim. Bu proje de Balıkesir-Gönen'de 8 bin dekarlık alana kurulacak ve dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) olacak. Elbette projede jeotermalin yanı sıra yine ülkemizin büyük avantajlarından olan rüzgar-güneş ve biyokütle enerjileri de olmak üzere kullanılacak.”