Ankara-İzmir uçağında powerbank alarmı. Kalkmak üzereyken dumanlar çıktı, yolcular acil tahliye edildi
05.06.2026 10:56
Uçuş güvenliği için taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesi yasaklanmıştı.
Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçakta taşınabilir şarj aletinden (powerbank) çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak, taksi yolu üzerinde durduruldu ve yolcular tahliye edildi.
Taşınabilir şarj aleti, uçakta paniğe neden oldu.
Pegasus Havayolları’na ait uçak İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yolcu alımını tamamladı.
Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman çıktığı görüldü.
Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve uçak taksi yolu üzerinde durduruldu.
TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı.
YASAKLANMIŞTI
Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.