Ankara-İzmir uçağında powerbank alarmı. Kalkmak üzereyken dumanlar çıktı, yolcular acil tahliye edildi

Uçuş güvenliği için taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesi yasaklanmıştı.

Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçakta taşınabilir şarj aletinden (powerbank) çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak, taksi yolu üzerinde durduruldu ve yolcular tahliye edildi.