Ankara - İzmir YHT güzergahı: Ankara - İzmir hızlı treni ne zaman hizmete girecek? İki şehir arası kaç saat olacak?

Ankara - İzmir YHT hattı sayesinde iki şehir ve komşu illere seyahat süresi kısalacak. Ankara İzmir Hızlı Tren Projesi saatte 200 kilometre işletme hızı ile hizmet verecek. İki şehir arası 14 saatten 3.30 saate inmiş olacak. İşte, Ankara - İzmir yüksek hızlı tren açılış tarihi...



ANKARA - İZMİR YHT HATTI NE ZAMAN HİZMETE AÇILACAK?



Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl sonunda Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti. Yeni hızlı tren güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.



ANKARA - İZMİR YHT HATTI GÜZERGAHLARI



Yeni hızlı tren hattı sadece Ankara ve İzmir'i birbirine bağlamayacak. Ayrıca aynı güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı da komşu yapacak. Yeni hızlı tren hattı ile 14 saatlik seyahat süresi 3 buçuk saate düşmüş olacak.



Hızlı tren hattı tamamlandığında Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası da 2 saat 50 dakikaya düşecek.

