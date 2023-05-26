"Ankara Jitem" davasında tüm sanıklara beraat

"Ankara Jitem" davasında, 17 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair dava dosyasında somut bir delilin bulunmadığını belirtti.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre yargılama aşamasında ölen sanık Ziya Bandırmalıoğlu'nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın beraatine karar verildi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 16 Nisan 2014'te görülmüştü. 13 Aralık 2019'da verilen kararda ise yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürülmüştü. Kendisine ulaşılamayan sanık "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın dosyası ise ayrılmıştı.



Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatına karar verilmiş ve dosya kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti. İncelemeyi tamamlayan Bölge Adliye Mahkemsi, 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozarak yeniden yargılamanın yapılması için dosyayı, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma ilamı sonrası, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, tüm sanıklar için beraat kararı verildi.