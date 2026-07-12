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Ankara Kalesi'nde yangın

12.07.2026 05:39

Ankara Kalesi'nde yangın
DHA
İHA, DHA
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Ankara Kalesi’nin etrafındaki otluk alanda akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü.

Başkentin Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

 

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

 

Yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia edildi. Ekipler inceleme başlattı.

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