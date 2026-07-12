Ankara Kalesi'nde yangın
12.07.2026 05:39
Başkentin Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia edildi. Ekipler inceleme başlattı.
Son dakika Niğde'de deprem mi oldu? Az önce deprem Niğde'de nerede oldu? Niğde deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Temmuz 2026
Jandarmadan WhatsApp operasyonu. Yüzlerce aktif kullanıcısı var, uygulama noktalarını paylaşıyorlar
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Temmuz 2026