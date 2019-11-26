Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 32'si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 23 şüpheli yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 2’si yüzbaşı olmak üzere subay rütbesindeki 4'ü ihraç 32'i aktif askeri personel ile 1 sivil mahrem imam hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 23 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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