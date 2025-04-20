Ankara merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, "Adınız terör örgütüne karıştı" ve "Kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor" yalanıyla 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını belirledi.