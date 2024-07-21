Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’nin askeri sınavlarda usulsüzlük yapan üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 13’ü tutukladı.

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

merkezli Diyarbakır, Denizli ve Kayseri’de, /PDY’nin askeri sınavlarda yaptığı usulsüzlüklerle ilgili haklarında yakalama kararı bulunan ve yine terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlendi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan detaylı incelemelerde Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO), Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakatlarında avantajlı kodlama ile başarılı olmaları sağlanan, görevde bulunan 1 Astsubay, görevde bulunan 1 polis memuru ile Askeri Liselere Giriş sınavları öncesinde kendilerine yazılı sınav soruları verilen 4 eski askeri öğrenci ve aralarında ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’ ile ‘FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 14 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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