Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.



Sabah erken saatte başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında infaz ve koruma memuru, öğretmen, sosyolog, memur, şoför ve tekniker olmak üzere 21 aktif çalışanın olduğu öğrenildi.

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