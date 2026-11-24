Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını işlediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.