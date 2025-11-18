Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i asker 22 gözaltı kararı
18.11.2025 08:19
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 8'i asker 11'i aktif kamu görevlisi 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda; 5’i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3’ü görevde astsubay, 2’si ihraç subay (binbaşı), 4’ü emekli subay (albay), 2’si emekli astsubay, 2’si ihraç astsubay, 3’ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen) ve 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.