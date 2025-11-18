Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i asker 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 5’i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3’ü görevde astsubay, 2’si ihraç subay (binbaşı), 4’ü emekli subay (albay), 2’si emekli astsubay, 2’si ihraç astsubay, 3’ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen) ve 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.