Alman Büyükelçiliği'nin ihbarı harekete geçirdi DAEŞ operasyonunda 14 kişi yakalandı

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından TEM Daire Başkanlığı’na; Suriye ’nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DAEŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı bilgisi verildi.

BAĞIŞLARI TELEGRAM'DAN TOPLAMIŞLAR

Genellikle Suriye’den koordine edilen "Telegram" isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığı ile toplanan bu bağışların, "Almanya’da yaşayan Türk kişiler ve Türkiye ’de yaşayan Türk ve yabancı kişilerce toplanarak Suriye’ye aktarıldığı"nın da iletilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekiplerince yürütülen çalışma başlatıldı.

DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı şüphelilerin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik TEM Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalarda hakkında DAEŞ terör örgütü adına "Terörizmin Finansmanı Faaliyetleri" yürüttüğü bilgileri bulunan ve MASAK, HTS çalışması neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 Suriye, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 16 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, bugün Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 16 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.