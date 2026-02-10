Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlantılı kurumlara verilen emir ve talimatlar doğrultusunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütün sözde “ TSK mahrem hizmetleri” yapılanması kapsamında çalışmalar yürüttükleri belirlendi.

Haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılama yapılan şüphelilerin, başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile ifade ve fotoğraf teşhislerine göre iddianame tarihlerinden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri öğrenildi. Örgütün güncel yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 2'sinin daha önce kamu görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

ÖRGÜTE AİT MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda 10 Şubat 2026'da Ankara merkezli eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve örgütsel faaliyette bulundukları adreslere yapılan aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen, 2 milyon 500 bin TL alacak içerikli senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 ABD doları, 12 bin 865 Euro, 91 gram altın, 1 tam ve 11 çeyrek altın, 23 cep telefonu, 8 SIM kart, 7 CD, 12 flash bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 3 HDD, 2 tablet, 3 hafıza kartı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamalanan 1 şüphelinin sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğİ tarafından tutuklandığı bildirildi. Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin savcılığa sevk edilme sürecinin devam ettiği ve ele geçirilen materyallerin incelenmesi başta olmak üzere soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.