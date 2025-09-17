Ankara merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yönelik soruşturmada 1’i görevde, 9’u ihraç edilmiş toplam 10 subay/astsubayın Ankara merkezli üç ilde gözaltına alındığını açıkladı.