Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 524 gözaltı

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Ankara merkezli 52 ilde bu sabaha karşı büyük bir uyuşturucu operasyonu yapıldı, 524 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.



Soylu, üst düzey uyuşturucu imalatçı ve tacirlerine yönelik Ankara merkezli "Kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. 52 ilde 598 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığını belirten Bakan Soylu, 524 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

