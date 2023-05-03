Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 524 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 524 gözaltı
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Ankara merkezli 52 ilde bu sabaha karşı büyük bir uyuşturucu operasyonu yapıldı, 524 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Soylu, üst düzey uyuşturucu imalatçı ve tacirlerine yönelik Ankara merkezli "Kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. 52 ilde 598 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığını belirten Bakan Soylu, 524 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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