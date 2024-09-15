Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı

Ankara ’da görme engellilere yardım etme bahanesiyle yaklaşarak hırsızlık yapan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonları çıkışında bekleyen ve metrodan inen görme engellilere yardım etme bahanesiyle yaklaşan bir kişinin, kollarına girdiği görme engellilerin cep telefonlarını çaldığını tespit etti. Şüpheliye yönelik çalışma başlatan ve 5 ayrı metroda tedbir alan ekipler, şüpheli Lokman U'yu yakaladı. 9 farklı kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen Lokman U, çalıntı telefonları sattığı telefoncuda gözaltına alındı.

"İLK DEFA ÇALMIYORUM"



Lokman U'nun hırsızlıktan 32 ayrı suç kaydı olduğu ve suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda, “İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim. Telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım, pişmanım.” dediği öğrenilen Lokman U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çalıntı telefonlar, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.