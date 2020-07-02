Ankara metrosunda 'maske' tartışması

Ankara'da metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

DHA 02.07.2020 - 09:38

Ankara metrosunda 'maske' tartışması

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Caddebostan Sahili'nde maske denetimi

Caddebostan Sahili'nde maske denetimi

Ankara metrosunda dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, maskesi takılı bir şekilde metroya binen bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı.

Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı.

METRO DURDURULDU, GÜVENLİĞE HABER VERİLDİ

Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi.

İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı.

Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

VİDEO: METROYA MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN KADIN, GÖREVLİYE SALDIRDI (ARŞİV)

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