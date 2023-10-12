Ankara-Niğde otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Ankara-Niğde otoyolu üzerindeki Evren ilçesi yakınlarında TIR sürücüsü Abdülkadir Güneş, henüz belirlenemeyen nedenle aracını emniyet şeridine park edip indi.



Bu sırada yoldan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen araç, Güneş'e çarptı.



TIR sürücüsü Güneş, olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü kaçtı.



Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, şüpheli araç sürücüsünün belirlenmesi için otoyoldaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin