Ankara-Niğde otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Ankara-Niğde otoyolunda TIR'dan inen Abdülkadir Güneş araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara-Niğde otoyolunda feci kaza: 1 ölü

- otoyolu üzerindeki Evren ilçesi yakınlarında TIR sürücüsü Abdülkadir Güneş, henüz belirlenemeyen nedenle aracını emniyet şeridine park edip indi.

Bu sırada yoldan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen araç, Güneş'e çarptı.

TIR sürücüsü Güneş, olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü kaçtı.

Ankara-Niğde otoyolunda feci kaza: 1 ölü - 1

Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, şüpheli araç sürücüsünün belirlenmesi için otoyoldaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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