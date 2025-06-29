Ankara pazar sabahına depremle uyandı (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Başkent Ankara'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çubuk ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.
Ankara pazar sabahına depremle uyandı.
Başkentte 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Çubuk ilçesi olarak açıklandı.
AFAD depremin 10,62 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
VİDEO - Deprem anı ne yapmalı?
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