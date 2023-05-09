Ankara-Sivas YHT ile 28 bin 888 yolcu taşındı

Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara-Sivas arasında 28 bin 888 yolcu taşıdı.

Ankara-Sivas YHT ile 28 bin 888 yolcu taşındı
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

Haberi Görüntüle

Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 27 Nisan tarihinde hizmete giren Yüksek Hızlı Tren hattının toplamda 28 bin 888 yolcuyu taşıdığını açıklandı.

Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saat 35 dakikaya düşüren dev hizmette vatandaşlar yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

MAYIS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

8 İSTASYON BULUNUYOR

405 kilometrelik hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Ankara-Sivas Hızlı Tren hattında 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük yer alıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...