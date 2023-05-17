Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) seferinin bilet fiyatı belli oldu

Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

20 GÜNDE 70 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, "27 Nisan-16 Mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz 120 seferde 70 bin yolcumuzu taşıdık. 27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.