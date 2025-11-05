Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın söndürme sistemi arızası: 6 kişi hastanelik oldu

Ankara Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde bugün öğle saatlerinde doğalgaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğalgaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.

Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.