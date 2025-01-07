Ankara Sudan için devrede

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan 'da temaslarda bulundu. Duran'ın Sudan ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ordusu komutanı ve Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettahel-Burhan'a Sudan ile BAE arasında arabuluculuk yapma teklifinin ardından gerçekleşti. Duran'ın temaslarında, Türkiye 'nin arabuluculuk teklifini ilettiği bildirildi..

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Sudan'ın bu girişimi memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Türkiye'nin Sudan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarına büyük önem verdiğini belirten diplomatik kaynaklar; çatışmaların, barışçıl yöntemlerle sona ermesi için katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.