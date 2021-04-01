Ankara TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 kişi öldü

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. TEM'de aniden bastıran dolu yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte yol beyaza büründü.

Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yolu kaplayan dolu nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ve Tahir Akdoğan idaresindeki otomobil de kayarak kamyona çarptı. Arkadan gelen 7 araç da aynı bölgede birbirine girerek savruldu.

Kazada kamyona çarpan otomobilde bulunan sürücü Akdoğan ile Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi, diğer araçlarda ise 5 kişi yaralandı.



Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.