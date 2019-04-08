Ankara Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Bilgili (53), akşam saatlerinde, 7 kişinin çalıştığı, kendisine ait hayvan hastanesine gitti.



Hasan B., iddiaya göre, hastanede çalışan Ç.'den (23) mutfakta yemek hazırlamasını istedi. Mutfağa giden Hasan Bilgili, daha sonra Ç.'ye alkol almayı teklif etti. Teklifi reddedilince sinirlenen Hasan Bilgili, önce fiziksel tacizde bulunduğu genç kadına, dövdükten sonra tecavüz etti. Olay sonrası eve giden Ç., durumu annesine anlattı. Anne- kız önce hastaneye gidip, darp ve tecavüz raporu aldı daha sonra polise giderek, Hasan Bilgili'den şikayetçi oldu.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Olay sonrası gözaltına alınan Hasan Bilgili, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Bilgili, savunmasında, "Kendisine şiddet uyguladığım ve sonrasında cinsel saldırıda bulunduğum iddialarını kabul etmiyorum. Bu şekilde hakkımda şikayetçi bulunmasının arkasında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum. Aramızda duygusal veya fiziksel hiçbir yakınlık olmamıştır. Suçsuzum" dedi.



Hasan Bilgili, savunmasının ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA



Olay sonrası Ankara Üniversitesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitemiz dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, bu olayla ilişkili saldırı faili öğretim üyesi Hasan Bilgili hakkında gerekli yasal işlem ile soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştır" denildi.



'TÜM HAKLARINI SAVUNACAĞIZ'



Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise olayı kınadığı açıklamasında, şunları kaydetti:



"Olay ile ilgili tüm tahkikat ve soruşturmaları başlatmış bulunmaktayız. Cinsel saldırıda bulunduğu açıklanan kişi ile ilgilide yasaların bizlere verdiği haklar çerçevesinde gerekli işlemleri başlatacağız. Olayı duyduğumuz dakikadan itibaren tüm gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bu tür vahim olaylar hakkında istisnasız yapılması gereken ne varsa hukuki çerçevede gereğini yerine getirmekteyiz. Kamuoyu ve tüm meslektaşlarımız müsterih olsun saldırıya uğrayan kardeşimizin yanındayız. Onun tüm haklarını savunacağız. En kısa sürede şahsı ve ailesi ile de görüşerek desteklerimizi yerine getireceğiz."