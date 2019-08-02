Ankara Valiliği yeni binasına taşınıyor.
Valilik açıklamasında "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı'nda hizmet veren Ankara Valiliği, 05.08.2019 Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye'deki (Eski Sağlık Bakanlığı binası) yeni Hükümet Konağı'nda hizmet verecektir" denildi.
Ankara Valiliği taşınıyor
ntv.com.trTürkiye
Ankara Valiliği'nin 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye'deki yeni binasında hizmet vereceği açıklandı.
Ankara Valiliği yeni binasına taşınıyor.