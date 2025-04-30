Ankara Valiliğinden 1 Mayıs için sağanak uyarısı

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SAAT VERİLDİ

Öte yandan kuvvetli yağışın saat 11.00 ile 20.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

