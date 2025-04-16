Ankara Valiliği'nden 12/12 çalışma sistemi açıklaması

Ankara Valiliği, sosyal medyada emniyetin 12/12 çalışma sistemiye ilişkin bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Valilik, konunun huzur uygulamaları ile ilgili rutin bir uygulama olduğunu belirtti.

Ankara Valiliği'nden 12/12 çalışma sistemi açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğünün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili bazı iddiaların yer aldığının görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır."

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