Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı: "Yüksek ses duyulabilir"

12.12.2025 11:36

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı: "Yüksek ses duyulabilir"
Anadolu Ajansı

AA

Ankara Valiliği; kentte F-16 tipi askeri uçaklarla 11.05-12.05 saatleri arasında planlı bir uçuş yapılacağını bildirdi, yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği, bugün kentte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti yapılacağını duyurdu.

 

Faaliyetin, 11.05 ila 12.05 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

 

"Uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür. Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram