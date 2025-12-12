Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı: "Yüksek ses duyulabilir"
12.12.2025 11:36
AA
Ankara Valiliği; kentte F-16 tipi askeri uçaklarla 11.05-12.05 saatleri arasında planlı bir uçuş yapılacağını bildirdi, yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.
Ankara Valiliği, bugün kentte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti yapılacağını duyurdu.
Faaliyetin, 11.05 ila 12.05 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür. Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."