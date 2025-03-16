Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre kentte yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.



Açıklamada, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.