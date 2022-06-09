Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulundu.

Haberler - İHA 09.06.2022 - 06:40

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

 Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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