Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Öte yandan yağışın, saat 16.00 itibarıyla başlayıp 21.00'e kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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