Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."