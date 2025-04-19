Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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