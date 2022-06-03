Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yaptığı açıklamayla vatandaşları akşam saatlerinde kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyardı.



Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."