Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, beklenen sağanak yağışına karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden alınan son verilere göre; 11 Haziran 2023 Pazar günü ilimizin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 10, 2023
11 Haziran Pazar günü kuvvetli ve etkili yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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