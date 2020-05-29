Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Valiliğin açıklamasında, bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 29.05.2020 - 00:44

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Ankara Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda tedbirli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece saatlerinden itibaren ilimiz merkez ve Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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