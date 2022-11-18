Ankara Valiliği'nden şiddetli rüzgar uyarısı

Ankara'da etkili olan rüzgarın akşam saatlerinden itibaren şiddetlenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, halen güney yönlerden esmekte olan rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Saatte 30-50 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın, kısa süreli 60 saatte kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.



Valilik açıklamasında, "Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.