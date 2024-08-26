Ankara Valiliği’nden yüksek ses uyarısı: İki gün boyunca prova yapılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşıyor. Büyük zaferin yıldönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlanacak. Başkent Ankara kutlamaların merkezi. Kutmalar nedeniyle Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu yapacak. Ankara Valiliği, gösteri uçuşu öncesinde yapılacak provalar nedeniyle Başkentlileri yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği’nden yüksek ses uyarısı: İki gün boyunca prova yapılacak

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Valiliği, kent sakinlerine, Türk Yıldızları’nın dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle yüksek ses uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları’nın 28-30 Ağustos’ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi.

Çevre tanımave prova uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos’ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, selamlama ve gösteri uçuşlarının ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.

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