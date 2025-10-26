Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı: SOLOTÜRK uçuşları yapılacak

Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na SOLOTÜRK'ün hazırlık için yapacağı uçuşlar için vatandaşları yüksek sese karşı uyardı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin hazırlıklar devam ediyor. 

Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

Bugün "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

