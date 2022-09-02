Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayıp tehdit ederek dolandırmaya kalktığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden üçü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda terör bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.

Haberler - DHA 02.09.2022 - 14:59

Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
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Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, valiyi dolandırmaya kalktı.

PARA İSTEYİP TEHDİT ETTİLER

Şüpheliler, Vali Şahin'den çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para istedi, Şahin'i, eşi ve çocuklarına zarar vermekle de tehdit etti.

VALİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vali Şahin'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı - 1 Ankara Valisi Vasip Şahin

ÇETE ÜYELERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 10 kişilik çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 10 GÖZALTI

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden dördü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerden üçü ''tehdit'', ''hakaret'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise emniyette sürüyor.

TERÖR BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken, olayda terör bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.

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