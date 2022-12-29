Ankara ve Bursa'da DAEŞ operasyonu: 40 gözaltı

İki ilde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DAEŞ bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANKARA'DA 24 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince de, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu, çatışma bölgelerindeki DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.



Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.



Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında YTS (yabancı terörist savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.